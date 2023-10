¿Hay enemistad? El comentario de Christina Aguilera que muestra sus nervios por lo que Britney pueda revelar

Britney Spears tiene al mundo alerta, esperando su libro The Woman in Me , donde revelará detalles de su vida que jamás habían salido a la luz.

El libro será publicado el 24 de octubre, pero ya se ha conocido parte de su contenido, como el hecho que la famosa estuvo embarazada de Justin Timberlake en el 2000 pero abortó.

Hace unos días el famoso expresaba su nerviosismo por lo que la cantante diría de él en su libro y finalmente salió a la luz este secreto durante una entrevista que ofreció a People, dejando a todos en shock.

Ahora es Christina Aguilera quien ha mostrado su nerviosismo por lo que saldrá en el libro de quien por años han dicho es su enemiga, y a quien conoce desde niña.

Christina Aguilera asegura que no quiere estar en el libro de Britney Spears

Christina Aguilera y Britney Spears se conocen desde niñas, y es que ambas estuvieron en The Mickey Mouse Club, y ambas saltaron a la fama casi en el mismo momento.

Desde ese momento comenzaron las comparaciones y el mundo las enfrentó y desde entonces su relación ha sido tensa y ha tenido altibajos, y hasta ahora se desconoce si existe una verdadera enemistad, pero Christina confesó que no quiere aparecer en el libro de Britney.

La cantante estuvo como invitada en el programa Jimmy Kimmel Live! y mostró su nerviosismo por lo que su colega pueda decir de ella en su libro The Woman in me.

El presentador Jimmy Kimmel le preguntó si Britney se había acercado para hablar sobre su aparición en el libro a lo que Christina aseguró que espera que todo esté bien y no la mencione.

“Amigo, no lo sé. No lo sé. ¿Estoy esperando [estar en esto]? Espero que todo esté bien con ella. Todo es hermoso. El futuro debe ser celebrado”, dijo la cantante.

Pero el presentador insistió y le preguntó si tuviera que elegir entre cuál de los dos estuviera en el libro, él o ella, quién preferiría y dijo “quiero decir ¿de verdad, de verdad?. “Tal vez estés en él. Pongámoslo de esta manera. Preferiría que estuvieras tú que yo. Así que con suerte estarás en él”.

A pesar de los problemas que puedan existir, en el 2021, luego que terminó la tutela de Britney Spears de su padre, Christina le mostró su apoyo.