“Le dijeron que no se vaya para atrás, de irse para adelante no le dijeron nada”: Scarlette protagonizó fuerte caída en “Gran Hermano”

Durante la transmisión en PlutoTV, los seguidores y seguidoras de “Gran Hermano” captaron un divertido momento que se dio mientras las chicas del encierro se encontraban haciendo acrobacias como si fueran porristas.

El acontecimiento fue protagonizado por Scarlette, quien se encontraba arriba mientras iCata, Viviana, Skarleth y Alessia eran su base. Estas últimas tenían el deber de sujetarla y levantarla para hacer la típica pose que hacen las animadoras.

Sin embargo, no salió como ellas esperaban, puesto que algunas no cumplieron con su misión y la joven terminó con su cara en el suelo.

La encargada de dar las instrucciones fue Alessia, excheerleader, quien les enfatizó a sus compañeras de encierro las técnicas para que Scarlette no sufriera de ningún accidente.

“Que no se vaya a ir para atrás, eso es lo importante”, recalcó Traverso.

Aunque al momento de la acrobacia, Alessia y Skarleth no pudieron con el peso de la joven influencer y terminó cayéndose para adelante, quedando con todo su cuerpo en el pasto.

Este hecho fue captado por los cibernautas, quienes aseguraron estaban felices por las interacciones entre las mujeres y encontraron chistosa la situación.

“Le dijeron que no se vaya para atrás, de irse para adelante no le dijeron nada”, “Por lo menos no se fue para atrás qué era lo más importante”, “Skarleth no agarro a Scarlette”; “Lo peor es que la misma alessia fue la que no pudo subir a la Scarlette y se cayera jaja”; “Que me río con la Scarcita”; fueron algunos de los comentarios.

Acá te dejamos el momento: