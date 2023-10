“No soy falsa como tú”: Pamela Díaz se lanzó contra Luis Mateucci tras cuestionar su relación con Jhonatan Mujica

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, los participantes tuvieron que participar en una dinámica que terminó con Pamela Díaz encarando a Luis Mateucci.

Todo comenzó cuando los jugadores tuvieron que convertirse en periodistas y realizar una rueda de prensa, instancia en donde “La Fiera” tuvo que responder algunas consultas sobre el vínculo con Jhonatan Mujica y los besos que han protagonizado.

“Nos dimos un beso, estaba muy rico. Me parece muy interesante, me hace muy bien… He disfrutado mucho la estadía acá, hace que lo pase cada vez mejor. Y ese beso que viste es real, no como otros que son medios falsos”, respondió sin pelos en la lengua.

Posteriormente, Pamela lanzó los nombres: “Mateucci y la Chama son unos falsos, no hay ningún tipo de relación entre ellos y todo es un juego para este reality”.

Acto seguido, Miguelito le consultó sobre su proyección con Jhonatan, dijo que “es difícil que afuera tengamos alguna relación, pero vivo el presente, hoy es hoy”.

“Al menos es honesta”, soltó Mateucci.

La respuesta de Pamela

Este comentario llegó hasta los oídos de Pamela, quien claramente le lanzó una respuesta al argentino: “No soy falsa como tú”, le aclaró.

Finalmente, Díaz sacó en la conversación a Daniela Aránguiz, expareja de Luis Mateucci, tras los cuestionamientos a su relación.

“Te estoy diciendo que para mí es real ¿Cuál es el problema? Señor Mateucci, así como usted tiene la capacidad para decirme muy sinceramente que lo que siente Jhonatan por mí no es nada... Daniela Aránguiz ¿Qué pasaría si entra a este reality? ¿Seguiría con Chama?”, cuestionó Pame.

“No sé, tiene que entrar”, respondió el trasandino.