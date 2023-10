Pamela Díaz responde por relación con Jhonatan Mujica: “Lo he disfrutado bastante”

La participante de Tierra Brava, Pamela Díaz, mató toda ilusión de romance con Jhonatan Mujica, con quien mantiene un incipiente affaire, desde las primeras semanas en el reality de Canal 13 que se graba en Perú.

Si bien, el modelo de alta costura se muestra de lo más interesado en La Fiera, incluso mostrando algunas escenas de celos, lo cierto es que la ex de Jean Philippe Cretton le dejó en claro que la ‘onda onda’ que tienen en el programa de telerrealidad, no la ve factible fuera de cámara.

Así lo dejó en claro durante una actividad donde simularon una conferencia de prensa y su amiga Eva Gómez le preguntó sobre su acercamiento al modelo.

Pamela Díaz no ve futuro a relación con Mujica

“Se filtró que en una actividad con un joven del reality llamado Jhonatan hubo un beso, pero un beso como más apasionado del juego habitual… ¿Qué tienes que decir sobre eso?, ¿te gustó?, ¿y quién es este joven?”, preguntó.

“Sí, nos dimos un beso, estaba muy rico. (Él) Me parece muy interesante, me hace muy bien y he disfrutado mucho esta estadía acá”, respondió La Fiera en primera instancia.

Además, agregó que “hace que lo pase mejor y me controla ciertas cosas, o si no estaría como loca y lo he disfrutado bastante. Y ese beso que viste es real, no como algunos que están acá que son medios falsos”, contestó en ácido estilo.

Pero, cuando Miguelito le preguntó sobre su futuro amoroso, Díaz mató todas las ilusiones de Mujica.

“Difícil que afuera tengamos una relación, pero yo creo que vivo el presente. Hoy es hoy, así que no te puedo dar esa respuesta”, señaló sin explicar el por qué de la negativa, según consignó Página 7.