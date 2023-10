Pamela Leiva confesó quién fue su amor platónico en “1810″: “Claramente fue efecto del encierro”

La comediante Pamela Leiva estuvo de invitada en el programa “El React de la People” del canal de Youtube de Pamela Díaz, donde sus cercanos y su equipo hablan de la participación de La Fiera en el reality “Tierra Brava”.

La invitada que lanzó a la fama por su participación en el reality de Canal 13, “1810″, habló sobre los amores de encierro, y reveló quién fue su amor platónico cuando estuvo en el programa de época.

“Se vive todo al mil por ciento en un reality, te puede gustar gente que tú afuera dices ‘no, ni cagando’, pero el encierro hace que uno vea hueas po’”, partió Leiva tirando la talla.

¿A quién le gustaba a Pamela Leiva?

“Yo dentro del reality me gustó Mario Ortega, me gustó el Súper Mario, pero... no es que considere que el Mario no es una persona digna que te guste, pero claramente fue efecto del encierro porque afuera no me gustaría Mario por un montón de cosas”, continuó.

“Le tengo cariño, bacán y me río mucho con él, pero no sería una persona que me gustara. Pero, en el reality, me pasaron cosas con él. Yo le decía al Coca: ‘este es el encierro conchatumare, el encierro me tiene así’. El Coca se burlaba de mí”, reveló entre risas.