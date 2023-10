Perla Ilich escribió potente reflexión sobre las críticas que recibe: “No permitas que otros te hagan sentir mal”

La exchica reality, Perla Ilich, publicó un potente mensaje en su cuenta de Instagram, en donde habló sobre los comentarios de su cuerpo que ha recibido últimamente.

Ella escribió en la descripción de un autorretrato: “Que nadie apague tu luz. Dios los bendiga a todos, gracias por tanto cariño”, comenzó.

“Me llegaron muchos mensajes preguntándome cómo podía soportar que gente que no conozco opine de mi cuerpo, sobre mi peso, los cambios que he tenido después de ser mamá”, continuó.

“Con todo el corazón les digo que al principio dolió sentir que alguien hable sin tener ese derecho. Pero luego uno dice: ‘¿Por qué tengo que dejar que otra persona infeliz me haga sentir mal?’”.

“Somos mamás, y las que no también. El peso no es, ni debe ser un tema en tu vida. Si eres gordita o flaquita, no importa. Sólo ámate y no permitas que otros te hagan sentir mal”, incentivó Perla Ilich a sus seguidoras.