¿Se acerca el fin del romance?: Daniela Castro y “Futuro” protagonizarán discusión en “Tierra Brava”

Un conflicto entre la incipiente pareja, Daniela Castro y Uriel Romero, alias “El Futuro Fuera de Órbita”, de “Tierra Brava” se emitirá en el capítulo de esta noche del reality. Esto se mostró en el adelanto del capítulo, conflicto que tuvo dos escenarios.

En el patio, Daniela le contó a sus compañeros de encierro Pamela Díaz, Botota Fox y Simón de la Costa que estaba molesta con Uriel debido a que tienen un acercamiento, pero ahora que ella se siente mal, él no está preocupado de su estado.

“Me debería estar cuidando acá, si me siento mal”, afirmó la cocinera, lo que fue respaldado por la Fiera. Castro comparó el actuar del cantante con el de Luis y Jhonatan quienes sí están atentos de sus parejas dentro del encierro.

“Amiga, no te preocupes, yo te voy a cuidar ya que aquí nadie te cuida”, lanzó Pamela a forma de palo a Uriel, quien estaba pasando por el sector. Al ver que estos comentarios no perturbaron a Futuro, Daniela dijo “le dio exactamente lo (mismo) ¡Ex papi chulo! No te mereces el título”.

“Me hubiera encantado...”

Ya en su cama en el sector del establo, Daniela estaba acostada viéndose más enferma, y Uriel se acercó a ella. “Más allá de que nos diéramos un beso o no, para mí eres alguien importante en la casa. A mí la gente me preguntó: ‘oye, ¿papi chulo te ha cuidado?’ ¡No!”, le dijo.

“Me hubiera encantado que hubieras venido no porque yo tuviera que hablar con alguien, sino porque te hubiera nacido irme a buscar un té”, agregó Daniela. La discusión continuó entre ellos dos, quienes no pudieron llegar a un entendimiento.