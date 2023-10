“Se victimiza como la Campillai”: Paty Maldonado niega que Belén Mora haya sido agredida

Poco después de ser víctima de una agresión en la calle, Belén Mora contó que “iba con mi hijo en el coche, está durmiendo menos mal, y hace un rato una persona me empujó a propósito. Un hombre, grande”.

“Me empujó el hombro y me dijo ‘me das asco’. Entonces para que entiendan el nivel de odio que tiene alguna gente. Me sentí muy indefensa, muy en peligro y me dio mucha pena porque personas vieron eso y no hicieron nada. Entonces los invito a que, si ustedes ven que le pasa eso a alguien, intervengan”, añadió la comediante, en un altercado sucedido la semana pasada.

Del mismo modo, la artista admitió que “tuve que detenerme en un minuto y empezar a hacer un ejercicio de respiración para que no me diera una crisis de angustia”. Enterada de estas palabras, Paty Maldonado arremetió en contra de la humorista en “Las Indomables”.

“Déjate de andar dando jugo”

“Le dijeron algo en la calle y ella terminó llorando, que la habían agredido, pero no fue agredida, que quede claro, porque mostraron el video. Ella no fue agredida, a ella le tocaron la espalda para que se diera vuelta y pudiera escuchar lo que el tipo le quería decir”, señaló la opinóloga.

Sobre la situación dejó en claro que “yo no estoy de acuerdo con lo ocurrido, pero quiero que sepa la señora Belén Mora que yo lo viví por mucho tiempo y no salí llorando a ninguna parte”.

“Me gritaban de todo, me pusieron una bomba en el negocio, me amenazaron a mis hijos, los tuve que sacar del país, y nunca estuve llorando”, añadió.

Por último, Paty acusó que “esta gente se victimiza como la Campillai. Oye, nadie la agredió. Muchos hemos sido agredidos y hemos tenido que sacar a nuestras familias del país para protegerlos. Tú no has tenido que sacar a nadie, entonces déjate de andar dando jugo”.

“Esta misma gente era la que decía ‘bravo, así hay que dejar Chile, vamos, estoy con ustedes compañeros’... ¿Y ahora llorai? ¡Pu... que eres rasca, hue...! ¡¿Quién le va a creer a ella que tuvo que respirar para que no le viniera un shock?!”, aseguró.