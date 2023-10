“Sin Filtros” anuncia su inesperado fin en vivo sin Gonzalo Feito: panelistas se manifiestan

Luego de que Bárbara Rebolledo, conductora que reemplaza a Gonzalo Feito en “Sin Filtros”, diera el pie para la presentación de los panelistas, el abogado y fundador del espacio, Francisco Orrego, anunció a sus compañeros y el público el fin del programa.

“No sé si lo que voy a decir a continuación debería decirlo al aire y les pido disculpas si estoy hablando más de lo que debería y si no me corresponde a mí decirlo. Siento que tengo una pequeña responsabilidad no solamente con el programa, sino que con la comunidad”, inició sus palabras Orrego.

“Hoy recibí una llamada de producción y de verdad les pido disculpas si no puedo decir esto al aire, pero creo que tengo la responsabilidad de decirlo: ‘Sin Filtros’ para, paramos, esa fue la noticia que se me entregó en la mañana”, dio a conocer en la edición de este martes del espacio de debate político, ante la expresión de incomodidad de Rebolledo.

“Llegamos hasta el día de hoy. No tengo más antecedentes que eso. Simplemente paramos”, añadió.

Si bien Orrego había recibido la información horas antes del inicio del programa, el panelista Gabriel Alemparte se enteró de la medida en vivo, por lo que empleó la instancia para comunicar sus descargos.

“Tenemos que apagar ‘Sin Filtros’, me imagino que habrá algunos que celebren esta noche. Recibo la noticia con impacto, con estupor y mucha pena. En los últimos tres años este ha sido el programa de debate político más exitoso que ha tenido la televisión chilena (…) Cuando se cierra un medio de comunicación se daña la democracia y creo que este ha sido un espacio de debate”, aseveró.

Aunque los panelistas se despidieron en pantalla, desde el canal no han precisado si terminó la temporada o el programa sale definitivamente de la señal. Por su parte, el conductor original, Gonzalo Feito, quien hace varias semanas se encuentra alejado de “Sin Filtros”, no se ha pronunciado sobre el hecho.