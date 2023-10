¿Yailin está embarazada de Tekashi? Jordi Martin asegura que la dominicana podría estar esperando su segundo bebé

Jordi Martin es un reconocido fotógrafo y periodista español que obtuvo la máxima fama al darle a conocer al mundo la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, que llevaría posteriormente, a la separación de Shakira con el ex futbolista. En su momento fue una información que revolucionó los medios y, aunque muchos intentaron desmentirlo, todo resultó ser cierto.

Por eso, el prestigio y credibilidad que tiene el periodista es indudable ante los diferentes medios de comunicación. Recientemente, el experto en dar exclusivas sobre los artistas ha vuelto a a sorprender al dar a conocer que quizás Yailin ‘La más viral’ está embarazada de Tekashi.

Jordi, tuvo una participación este martes 17 de octubre en el Canal 1 de Colombia y puso sobre la mesa un tema delicado que involucra a Yailin y su actual pareja.

“Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailin, una íntima amiga suya y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailin estaba con Tekashi... me dice que Yailin está embarazada de Tekashi”, dijo para sorpresa de todos en el programa.

Aunque dicha afirmación es puesta en duda por muchos tras los difíciles acontecimientos que viven ahora, que incluyen el juicio contra Tekashi, él tiene fe ciega en su fuente. “Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo”, añadió el fotógrafo.

En otro orden de ideas, hay rumores de que La Chivirika podría estar embarazada. 😱 ¿Será cierto? Algunos internautas le aconsejaron a Yailin que se alejara de Tekashi, y otros la llamaron "piñata humana". Además, enfatizaron que "aguanta golpes para comer y vestir bien". 🤯 pic.twitter.com/PnuWrBxXJL — Revista Ronda (@Revista_Ronda) October 16, 2023

Esta información no ha sido confirmada por Yailin, quien hasta ahora solo se ha pronunciado para defender a su novio y aclarar que ella no ha sido maltratada por él. A los fanáticos les tocara esperar si el vientre de Yailin empieza a crecer para poder darle la razón al fotógrafo.

¿Yailin esta esperando otro hijo? Conoce los detalles del rumor que esta causando polémica en redes sociales.https://t.co/9nDpoVLn4m — LaKeBuena (@kebuenaoficial) October 13, 2023

“Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre”, dijo a través del periódico dominicano De último minuto.