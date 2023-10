Azzartt Maveth sin filtro sobre Fabio Agostini: “Está buscando pantalla porque no le gusta Pamela”

La última eliminada de “Tierra Brava”, Azzartt Maveth, estuvo de invitada en el programa “React Equipo Botota Fox” del canal de Youtube de la reconocida transformista que está compitiendo en el reality de Canal 13.

Ella compartió panel con Trinidad Cerda de “Gran Hermano”, en donde comenzaron a hablar sobre los hombres que se encuentran en la hacienda peruana. Trini señaló que su favorito era Fabio Agostini, y Maveth estaba sumamente en desacuerdo.

“Te va a desencantar. Si tuvieras la oportunidad de entrar a ‘Tierra Brava’, te desencantaría a los días. A mí no me gustan los musculosos, grandes, ni nada”, señaló la tía de la micro.

“Ellos no se llevan”

Uno de los panelistas aseguró que Fabio, Jhonatan Mujica y Pamela Díaz deberían tener una relación poliamorosa, y la reconocida conductora de buses estaba totalmente en desacuerdo.

“Fabio está buscando pura pantalla porque no le gusta la Pamela”, lanzó Azzartt. “Ellos no se llevan, no hay feeling ahí. Él trata de explotar un momento, pero ella no lo siente. Yo lo hablé con ella antes de irme”, agregó.

Azzartt reveló que la Fiera no sintió afinidad por Fabio cuando tuvo que estar esposada con él durante un día, donde tuvieron que dormir una noche juntos.

“Pame es muy inteligente, para ella es un trabajo todo esto, entonces yo sé que no le gusta. Si alguna vez llega a entrar, es por darle el gusto quizás a la tele, o hacer un juego. Yo me quedo con lo que me dijo, que no le gustaba. Anda a saber tú si pasan semanas, y en verdad le gusta”, cerró.