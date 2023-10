Camila indignada con feroz ninguneo de Fabio en Tierra Brava: dijo que había tenido fantasías con todas sus compañeras...menos con ella

Un capítulo realmente intenso fue el que se vivió en Tierra Brava, donde una dinámica íntima desató muchos comentarios, críticas y también enojos. Porque Matías Vega preguntó por distintos hechos y los participantes debían responder si lo habian hecho o no.

En ese contexto, Vega les preguntó sobre quién ha fantaseado con alguno de los presentes en el reality, y Fabio Agostini confesó que ha tenido fantasías con todas.

“Veo la boquita de Shirley y he pensado cosas hot. También me gusta la mirada de ‘La Fiera’ y su sonrisa, cuando me mira con cara desafiante me da cierto morbo. Eva me parece una señorita que me podría enseñar cosas nuevas”, enumeró.

Consultado sobre si ha fantaseado con Camila, dijo “A ella no la conozco”, y la joven se mostró enojada.

“Me molesté, es muy feo lo que hizo. Habló de todas y de mí dijo eso”, le respondió.