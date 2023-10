El alarmante mensaje de hija de Daddy Yankee que confirmaría divorcio de sus padres y muestra lo mal que está

Este miércoles saltaron las alarmas de una separación entre Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, luego que ambos dejaran de seguirse en redes.

El cantante de género urbano no solo ha logrado una carrera sólida, sino también un matrimonio, y es que su relación era de las más admiradas y estables del mundo del espectáculo, con casi 30 años de casados.

Sin embargo, parece que las cosas no van bien, y podrían estarse separando, y no solo porque ya no se siguen en redes, sino por un alarmante mensaje que dejó su hija.

El mensaje de la hija de Daddy Yankee que confirmaría que sus padres se están separando

Jesaaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee y Mireddys González, de 27 años, compartió este mismo miércoles en sus historias de Instagram un mensaje que preocupó a todos.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió la joven en sus redes en un fondo completamente negro.

Daddy Yankee La hija del cantante preocupó a todos en redes con sus mensajes y fotos (@jesaaelys/Instagram)

Y luego, compartió otra imagen en la que aparece ella triste o preocupada, mirando a la cámara, dejando ver que estaría afectada por algo, y muchos sospechan que es por la separación de sus padres, ya que para ella son lo más importante y con esto ella lo estaría confirmando.

De hecho, en marzo de 2021, en su aniversario de bodas, la joven les dejó un emotivo mensaje que demuestra lo mucho que los ama y el gran ejemplo que son para ella.

“ Estoy tan agradecida con Dios por tener unos padres ejemplares como ustedes…De verdad que no hay palabras para describir todo el amor que siento por ellos. Son lo más importante en mi vida”, dijo en esa oportunidad.

Las señales y mensajes que ha enviado la esposa de Daddy Yankee en medio de rumores

A través de sus redes, Mireddys ha compartido imágenes con frases y textos que han hecho especular también de una separación con el cantante.

“En mi ‘curriculum’ voy a poner, experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas”, “No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas”, y “aquí estoy, respirando un nuevo día gracias a ti mi Dios” , son algunas de otras frases que ha dejado.