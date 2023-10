Fanny Cuevas sin piedad contra ingreso de Angélica Sepúlveda a Tierra Brava: “Vieja, no se aburre! Va a entrar con bastón”

Canal 13 confirmó este miércoles que Angélica Sepúlveda se une a Tierra Brava, como ya se venía rumoreando hace semanas y como ella misma ya había adelantado en parte en sus redes sociales. Pero hay una persona que no estaba nada contenta con su ingreso al encierro en Lima, su archirrival Fanny Cuevas.

La exchica reality le dio con todo a la “fierecilla de Yungay”, a la cual sin tapujos trató de “vieja ridícula”.

Cuevas tomó las publicaciones que hiciera de la confirmación el sitio “Lima Limón” y ahí le dio con todo a Sepúlveda. “Que alguien me explique a quién le ha ganado esta wna mala! Que no se acuerda que no llegó ni a la final en Mundos Opuestos 2″.

Pero esto no quedó ahí: “Y en pareja perfecta duró un día. Vieja kl no se aburre! Va a entrar con bastón”.

“Quiere ganarle a Arturo que no se puede ni la raja”, siguió.

Cuevas al parecer tenía picazón en las manos, porque siguió publicando palabras contra Angélica: “Conmigo quedaste chica, vieja y fea y mala competidora… que wea Canal 13, la gente no la quiere ver”.