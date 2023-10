La curiosa campaña que inició Cristián de la Fuente en redes sociales: “Que se acaben los saludos”

El actor nacional Cristián de la Fuente se adelantó a las peticiones de saludos de alianzas que siempre aumentan a esta altura del año en los colegios, e hizo una propuesta que desató el debate.

Propuso cambiar los saludos de alianzas por donaciones de alimentos y ropa, y que esa ayuda tenga una valoración de puntos.

“Yo quiero hacer una campaña donde se acaben los saludos, donde en vez de pedir saludos, pidan quién lleva más kilos de arroz o ropa nueva, y que esa ropa o esos alimentos se donen a personas que lo necesitan”, dijo.

Además, de la Fuente subió en el video uno alternativo editable, es decir, para quienes necesiten uno para la alianza, lo tomen y sólo lo editen poniendo el nombre de la alianza y el colegio.

Reacciones de sus seguidores

“Que fome! Esta actividad de saludos de “famosos” es super entretenida para los niños… y muchos colegios en paralelo hacen la actividad de donaciones.. una cosa no quita la otra, es lindo ver cómo los “famosos” bajan unos minutos a la tierra y saludan a niños de un colegio”; “Es buena la idea, pero hay que evaluarlo hay colegios donde van ñiños de escasos recursos donde sus familias no tienen o no les alcanza el sueldo del mes para vivir, por lo tanto no pueden estar exigiendo alimentos para una actividad aniversario”; “Es buena la idea, pero hay que evaluarlo hay colegios donde van ñiños de escasos recursos donde sus familias no tienen o no les alcanza el sueldo del mes para vivir, por lo tanto no pueden estar exigiendo alimentos para una actividad aniversario”; le contestaron algunos.