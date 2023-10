La nominación más polémica en “Tierra Brava”: terminó con equipos divididos, llantos y traiciones

En el último capítulo del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, se vivió la nominación más polémica que lleva el reality. El querido participante, tanto dentro de la casa como por la audiencia, Simón de la Costa fue elegido como el tercer contrincante. Esta nominación terminó con fracturas en los equipos, lágrimas y traiciones.

Los equipos se intentaron coordinar, el equipo verde se puso de acuerdo en votar a Chama, excepto por Fabio, quien mantiene una amistad de 7 años con ella. Por su parte, el equipo rojo intentó votar en bloque a Simón, mas se reveló una estrategia escondida del capitán Luis Mateucci que generó un quiebre en el equipo.

Las traiciones

Fue el primer voto de la jornada el cual comenzó con este festival de traiciones, Pamela Díaz eligió como su nominada a Camila Arismendi. Ella hizo mención que su equipo se pusieron de acuerdo en contra de otra persona, pero prefirió salirse de este pacto. La Fiera citó el ánimo de la cantante para justificar su voto.

Luis Mateucci pasó al frente para nominar a Simón, hablando de la estrategia de su equipo. De la Costa como respuesta, dio a conocer una interacción que tuvo con el argentino antes de la nominación, el cual sería traición a su propio equipo.

“Tú me dijiste que si yo nominaba a Eva o Camila, ustedes no iban por mí”, reveló, lo que fue confirmado por Mateucci para la sorpresa de sus compañeros. Como respuesta las involucradas, no siguieron con la estrategia del líder, y votaron por Max Cabezón.

Cuando pasó Arismendi a votar, ella dijo “quedé muy sorprendida... me siento vendida por mi capitán”. Por su parte, la animadora del Festival de Viña dio a conocer que está considerando empezar a votar por su propio equipo. “Mi capitán conspira a mis espaldas cambiando mi voto por el de Simón”, comentó Gómez.

Pasaron los participantes, y la siguiente sorpresa de nominación vino de parte de Botota Fox, quien terminó votando por Simón de la Costa, con quien estableció una fuerte amistad. El nominado comentó que “si me llego a ir, te pido acá que por favor seas responsable con la pantalla que vas a cargar porque somos las únicas disidencias de la casa”.

La guinda de la torta la entregó Jhonatan Mujica, quien decidió votar por Shirley Arica, una participante con la que se estaba acercando. Él citó que Chama es una persona muy importante para su capitán y quería respetar eso. El animador Sergio Lagos le comentó que si hubiese votado por Chama, se hubiese producido un empate entre ella y Simón, el modelo contestó que no lo había pensado. De esta forma, Simón de la Costa se transformó en el tercer nominado.

Los llantos

Una vez se terminó la votación, comenzaron las repercusiones y las discusiones sobre las traiciones que se vivieron en la nominación. Valentina Torres, más conocida como La Guarén, terminó llorando debido a que Simón estaba en riesgo de abandonar la casa, y sorprendida por los votos de Díaz y Mujica que pudieron haber terminado con Chama nominada.

Entre Daniela Castro y Miguelito comentaron este hecho. “Echaron al agua a Simón, sus amigos que eran un trío, no entiendo nada”, dijo la cocinera. “Me hiere cuando pagan mal”, comentó Miguelito, quien le dolió el voto de Jhonatan, a quien le tenía una gran estima dentro del encierro.

“No votaron directamente por Simón, pero fue lo mismo porque sabían que iba a caer él”, afirmó Torres. “No se puede confiar en nadie, yo le estaba cuidando la espalda a Jhonatan, lo considero mi hermano. Después de esto, no sé si quiera seguir conociéndole y siendo su amigo”, comentó Miguelito.

Simón de la Costa se unió a la conversación, y el llanto de Valentina aumentó. “Hueona, yo sabía. Yo le dije a Dani en la mañana que los chiquillos iban a hacer esta wea. Ellos querían que yo me fuera, Pamela con Jhonatan. Eso considerando que Pamela piensa que los chiquillos me pueden sacar, quizás yo saque a Jhonatan”, afirmó Simón.

“Sería súper épico que del sol que es Pamela y los planetas que la circundan ya se fue Azzartt y ahora se puede ir Jhonatan. Pamela ni me ha mirado, anda arrancándose, por algo rehuye. Jhonathan siempre dijo que no quería competir con Chama porque le daba miedo Chama”, agregó de la Costa.

Miguelito se vio sumamente afectado por la votación, y estuvo llorando y de mal ánimo tras las votaciones, dolido por el voto de Jhonatan. El capitán de su equipo y Pamela Díaz lo consolaron diciendo que así es el juego, y todos nos vamos a tener que votar entre sí.

Por otro lado, Luis Mateucci explicó que sí les había mencionado a Eva y Camila la estrategia. Él aseguró que son sus dos puntos flojos en el equipo debido a que tienen más afinidad con el equipo contrario, y no hacen caso a los acuerdos del grupo.

Eva Gómez conversó con Botota Fox y le comentó “así como vende los votos nuestros y los de otros, también va a vender los tuyos (...) ahí vamos a estar todas. Yo hasta hoy día que por mi equipo no voy a votar nunca, pero ya no sé qué haré la semana que viene porque si mi capitán conspira contra mí”.