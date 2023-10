“La trompa mojadita”: Daniela Aránguiz y Mario Velasco contaron todo sobre su mediático beso

En el programa del martes de “Zona de estrellas” se vivió un momento especial entre dos integrantes del panel, Daniela Aránguiz y Mario Velasco se dieron un piquito antes de recrear una escena del reality “Tierra Brava”, para así demostrar la soltería de la panelista.

La noticia salió en todos los portales, y al día siguiente fue comentada por el panel, en donde los protagonistas se confesaron sobre este episodio. El editor Pablo Candia puso en aprietos a Velasco, y le consultó si es que le trajo coletazos. Su compañera confesó que sentía vergüenza.

“Este beso no sólo me trajo coletazos, sino que también... coletazos por una parte, pero mucha satisfacción por otra”, reveló para la sorpresa de Daniela. El animador contó que diversas personas comenzaron a escribirle mensajes para llamarlo al orden, a pesar de no tener ni una relación formal.

¿Una nueva pareja televisiva?

En el programa revivieron el momento, y sus compañeros notaron cómo Mario tenía sus labios dispuestos desde el momento uno y que Daniela estaba con los ojos cerrados mientras se dieron el beso.

Ellos siguieron recalcando la forma de los labios de Velasco, por lo que Aránguiz confesó de manera coqueta, “la trompa mojadita”, lo que provocó que Manu González se atorara con el café que estaba tomando de la risa.

Mario Velasco explicó que estaba protegiendo su corazón para no repetir patrones y enamorarse de su compañera, así que por eso tenía los ojos abiertos e intentó mantener la distancia. Por su parte, Daniela Aránguiz confesó que este es el primer piquito que tuvo con el animador.

Sus compañeros de trabajo sacaron a colación diversas parejas que se formaron en un set de televisión como Claudia Conserva y Pollo Valdivia, y Diana Bolocco con Cristián Sánchez. Ellos destacaron que esos romances comenzaron con juegos de piquitos en sus respectivos programas.