Las confesiones íntimas en Tierra Brava: Fabio hizo un trío con fans y Pamela Díaz reveló haber sido infiel

En Tierra Brava, este miércoles, el animador y locutor Matías Vega ingresó a la casa para inaugurar una nueva actividad con los participantes. En ella, se les hicieron preguntas íntimas y ellos tuvieron que contestar quiénes lo han hecho y quiénes no.

Fabio estuvo entre quienes afirmaron haber tenido una noche de pasión con un seguidor, específicamente con dos fans a la vez. En tanto, entre quienes reconocieron haber sido infieles estuvo Pamela. “Una sola vez lo fui, hace como diez años atrás. Me arrepiento mucho, pedí disculpas y todo. Me pillaron en una conversación”, dijo. Consultada acerca de si sería infiel en una relación nueva, Pamela dijo “No lo sé”.

Jhonatan también se confesó. “Yo fui infiel la primera vez que estuve en una relación, porque me fueron infiel. Fue por venganza, me arrepentí, lo confesé y terminé. Hoy preferiría terminar antes que ser infiel”, contó.

Dani Castro admitió ser una de las que ha revisado el celular a una pareja. “Yo estaba en una relación donde estaba segura que me eran infiel. Para mí un tipo de infidelidad es que alguien hable cosas cochinas en redes sociales con otras. No estoy orgullosa de lo que hice, pero cuando una está en una relación tóxica toma actitudes tóxicas… no lo volveré a repetir”, contó.

Ante la pregunta de quiénes han tenido un romance desconocido con un famoso, Camila alzó la voz. “Era un cantante muy famoso en su tiempo, no puedo decir quién. Fue en un local que había antes, yo lo iba a ver. Sólo puedo decir que estuvo en Viña”, reveló misteriosamente. Ella misma también confesó haberle enviado mensajes privados a un famoso, “Le escribí a Pailita. Cada cosa que subía yo le comentaba ‘Estai entero rico, me gustaría verte, sal conmigo, juntémonos’. Nunca me respondió”, narró.

Junior, por su parte, le escribió a Eva Gómez hace un par de años. “Por Instagram la psicopateé, empecé a mirar sus fotos y le puse pensamientos positivos. Ahora igual la miro, pero siento respeto y admiración”, contó. “No le contesté. Pero muchas gracias, Junior”, respondió Eva. Ella, por su parte, le escribió al cantante Adam Levine de Maroon Five. “Lo amo. Le puse ‘I love you so much’. Si me responde me voy donde me diga”, confesó la ex animadora del Festival de Viña.

Finalmente, consultados sobre quién ha fantaseado con alguno de los presentes en el reality, Fabio confesó que ha tenido fantasías con todas. “Veo la boquita de Shirley y he pensado cosas hot. También me gusta la mirada de ‘La Fiera’ y su sonrisa, cuando me mira con cara desafiante me da cierto morbo. Eva me parece una señorita que me podría enseñar cosas nuevas”, enumeró.

Consultado sobre si ha fantaseado con Camila, dijo “A ella no la conozco”, y la joven se mostró enfadada. “Me molesté, es muy feo lo que hizo. Habló de todas y de mí dijo eso”, le respondió.