Marcela Vacarezza respalda a diputado en controversial declaración sobre jóvenes de Vitacura

La zamba canuta se armó luego de la controversial declaración del diputado Jaime Sáez (RD) sobre unas jóvenes de Vitacura que visitaron el Congreso. La exconductora de televisión Marcela Vacarezza también añadió agua de su molino.

Este martes un grupo de estudiantes del Colegio La Maisonnette estuvo presente durante la sesión en sala de la Cámara Baja. En dicha instancia, un diputado del Partido Republicano las ocupó de ejemplo para valorar sus méritos. En réplica, el frenteamplista afirmó que “las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura”.

Un medio de la batahola de reacciones, Marcela Vacarezza apagó el fuego con bencina al respaldar las palabras del diputado Sáez en redes sociales. “No veo la polémica por esta declaración. De que es cierta, es cierta. El que no lo ve así es ciego”, señaló en su cuenta de X.

Réplicas a sus argumentos

Su intervención en el tema generó diversas reacciones. Le indicaron que caía en un prejuicio y alguien le contraargumentó que entre aquellas jóvenes también hay quienes sí tienen éxito por sus méritos y capacidades. No obstante, Marcela insistió y empleó singular metáfora.

“No cabe duda. Y no veo que lo niegue en sus palabras. Es una declaración simplista sí. Como decir ‘el plátano es amarillo’. Es simplista porque además tiene cáscara, es alargado, etc, pero no deja de ser cierto que es amarillo (o verde a veces para no discutir por eso)”, planteó la psicóloga.

