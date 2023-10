“Me siento podrido haciendo esto”: Papá Lulo activó la fulminante en Gran Hermano

Viviana Acevedo fue una de las primeras participantes de Gran Hermano en quedar en placa de eliminación. Esto, luego que su compañero Francisco Arenas le realizara la fulminante.

Papá Lulo llegó hasta el confesionario y activó su comodín, enviando a placa de manera directa a la futbolista de Arica.

[ “Super fina ella”: Madre de Raimundo responde a supuesta crítica contra Alessia Traverso ]

Según explicó, no fue por ningún motivo personal contra ella, sino que simplemente porque la encuentra una fuerte competidora, que le puede afectar en su objetivo por ganar el gran premio de 30 millones de pesos.

“Encuentro que es una buena competidora y si llegara a quedar yo, no quiero tener buenos competidores que me den la chance a perder, por eso la quiero hacer. Me siento podrido haciendo esto”, reconoció.

¿Quiénes quedaron en placa?

Una nueva placa de eliminación enfrentan los participantes de Gran Hermano. Viviana, Sebastián, Alessia, Francisco y Constanza fueron los elegidos por sus propios compañeros para abandonar la casa estudio en Argentina.

De igual forma, uno de ellos será salvado por Scarlette Gálvez, tras ganar la prueba del líder y quedar con inmunidad por una semana.

Debido a esto, quien corre con todas las de ganar es Cony, debido a la amistad que formó con Skarcita.

El próximo domingo uno de ellos abandonará el encierro, donde Sebastián, Vivi y Alessia son los candidatos con más posibilidades de ser eliminados por el público.

Aunque, la ex de Bambino y actual pareja de Raimundo es quien podría obtener mayor votación negativa del público, puesto fue la elegida por Constanza como prioridad, lo que es interpretado como una señal por los seguidores de la bailarina.