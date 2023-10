Millie Bobby Brown reiteró sus ganas de finalizar su etapa con Stranger Things

La actriz Millie Bobby Brown ha expresado su determinación de concluir su participación en la popular serie de Netflix, Stranger Things.

Aunque la serie ha sido una experiencia increíble para ella, Brown siente que es hora de buscar nuevos proyectos que despierten su pasión y continuar creciendo en su carrera actoral.

“Cuando estás preparado, dices: ‘Muy bien, hagámoslo. Afrontemos este último año. Vámonos de aquí. Stranger Things me lleva mucho tiempo de rodaje y me está impidiendo crear historias que me apasionan. Así que estoy lista para decir: ‘Gracias y adiós’”, comentó Millie en una entrevista a Glamour.

La actriz también comparó su situación con la de un estudiante que está listo para graduarse de la preparatoria:

“Ha sido un factor tan importante en parte de mi vida, pero es como graduarse en el instituto, es como el último año. Estás listo para irte y florecer y florecer y estás agradecido por el tiempo que has tenido, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida.”

Preocupación por actores infantiles

Brown reconoció que Stranger Things le ha brindado herramientas y recursos valiosos que han mejorado su actuación. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos debido a la fama y la atención constante. La presión mediática a una edad temprana la llevó a ser más reservada en futuras entrevistas.

También expresó su preocupación por otros actores infantiles:

“No se puede hablar de niños menores de edad. Quiero decir, nuestros cerebros físicamente aún no han crecido. Disminuir y prácticamente atrofiar el crecimiento mental de alguien, desnudarlo, decirle: ‘Oye, escucha, no tienes tan buen aspecto. ¿Por qué llevas eso? ¿Cómo te atreves a pensar que puedes llevar eso? ¿Cómo te atreves a decir eso?”

Por último, Millie reveló que la atención constante ha afectado su vida personal, y ha tenido dificultades para formar amistades cercanas.

Sin embargo, su vida profesional sigue floreciendo con diversos proyectos, como su rol de embajadora de UNICEF, su propia marca de maquillaje y café, y su participación en películas.

A pesar de su deseo de finalizar su etapa en Stranger Things, Millie Bobby Brown no experimenta tristeza por la situación. Se muestra optimista y espera mantener una conexión con sus compañeros de reparto incluso después de que la serie llegue a su fin.