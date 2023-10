¿No le gustó? El gesto de Katy Perry al probar tequila que causó indignación a unos y desató risas en otros

Katy Perry está en México, y es que la cantante se presentó la noche de este miércoles en el Televisa Upfront 2024, donde ofreció un concierto en el que estuvieron algunos actores.

Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Mane de la Parra, Gabriel Soto, Irina Baeva, Nicola Porcella y Wendy Guevara, fueron solo algunas de las celebridades que estuvieron en el importante evento y lo compartieron en sus redes.

La cantante encantó a todos con cada uno de sus temas como Hot n Cold que puso a bailar a todos, pero también vivió un momento divertido al probar el tequila por primera vez.

Katy Perry prueba tequila en México y su gesto dividió opiniones en redes

A través de las redes varios famosos han compartido videos de Katy Perry en el concierto, y también se ha viralizado el momento en el que probó tequila.

En el video se ve a la cantante a la orilla del escenario mientras una chica le da un trago de tequila y hacen el “arriba, abajo, pal centro y pa dentro”, y aunque tenía miedo, tomó todo el shot de tequila.

Katy! Hermana! Ya eres Mexicana 🇲🇽 Le dieron tequila en Show privado de Televisa 👀🌵 pic.twitter.com/cSpPnagZCS — Katy Perry Chile (@KatyPerryCL) October 19, 2023

Sin embargo, al tomarlo, su expresión fue de rechazo, y es que seguramente le pareció una bebida muy fuerte que no cualquiera puede aguantar, e incluso tuvo un gesto de asco.

A pesar de esto, comenzaron a gritarle “Katy hermana, ya eres mexicana”, y aunque trató de disimular el disgusto por el trago y seguir, generó muchas reacciones en redes.

Algunos lo tomaron a modo de broma, y es que saben que el tequila es muy fuerte y es normal que personas que no son mexicanas no lo soporten al primer shot, pero para otros causó indignación.

“No aguantó tanto la Katy”, “jajaja amé su reacción”, “es que el tequila si es bien fuerte, no cualquiera lo aguanta jaja”, “ay no pero me pareció de muy mal gusto su reacción”, “lo que le faltó fue decir que asco, muy mal”, “me parece un irrespeto para los mexicanos que reaccionara así, tampoco es tan malo”, “se pasó haciendo esas caras, mejor ni hubiera tomado”, y “no la critiquen, si es fuerte el tequila y ella no está acostumbrada”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de este momento, la cantante se ganó el corazón de los mexicanos, y los famosos actores que estuvieron en el concierto quedaron maravillados con su talento y personalidad.