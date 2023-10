Revelan quién sería la quinta persona que se va de ‘Tierra Brava’

Una vez más filtran quién sería la nueva eliminada del reality Tierra Brava, programa que como sabemos, no se transmite en vivo.

De hecho, fue el periodista Hugo Valencia quien reveló la que sería la quinta eliminada del reality de Canal 13. Él mismo, utilizó sus historias de Instagram para contar que Camila Arismendi le diría adiós al programa.

El panelista de Zona de Estrellas publicó una fotografía de la participante que habría sido vista en el Aeropuerto de Santiago.

Arismendi se dio a conocer tras ganar el programa Yo soy de Mega y, posteriormente, participó en la edición de Chilevisión, imitando a la fallecida cantante Cecilia.

“Nunca me habían ofrecido un reality, estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo”, expresó ella antes de llegar a Tierra Brava e incluso estando dentro lo dijo en más de una oportunidad.

“Todas las noches prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas”, aseguró en ese entonces, tal como consigna Página 7.

Por ahora sabemos que nuevos integrantes se sumarán al reality grabado en Perú. De hecho, Canal 13 confirmó que Angélica Sepúlveda ingresará a Tierra brava.

