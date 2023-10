Bad Bunny hará su debut como presentador en el programa “Saturday Night Live”

En medio de la promoción de su nuevo disco titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, Bad Bunny está listo para un nuevo reto en su carrera, pues se estrenará como presentador del emblemático programa “Saturday Night Live”.

Aquí te compartimos todos los detalles, y dónde podrás disfrutar de la aparición del artista.

Bad Bunny presentará “Saturday Night Live”

Por medio de redes sociales se dio a conocer que el artista se presentará en la emisión, este sábado 21 de octubre.

Lo podrás ver por medio de la señal de NBC, y aquí te mostramos el clip promocional:

Bad Bunny está en su mejor momento

Hace unos días, el artista lanzó su nuevo álbum de estudio, titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, el cual cuenta con 22 canciones, y ya ha generado diversas opiniones positivas entre los fans.

El álbum ya se encuentra disponible en las principales plataformas de música en streaming como Spotify y Apple Music.

“A los que me aman, los amo mucho... a los que me odian, los amo más. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa’ ustedes”, escribió en Instagram el cantante.

Esta es la lista de los 22 temas:

Nadie sabe

Mónaco

Fina

Hibiki

Mr. October

Cybertruck

VOU 787

Seda

Gracias por nada

Teléfono nuevo

Baby nueva

Mercedes Carota

Los pits

Vuelve Candy B

Baticano

No me quiero casar

WHERE SHE GOES

Thunder y Lightning

Perro negro

Europa :(

Acho PR

Un preview

A lo largo de su carrera, el artista ha demostrado que tiene la capacidad de experimentar con diversos géneros, comenzando por el trap y pasando por el reguetón.

En la actualidad, se mantiene como uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional, y se espera que con esta producción recupere todo su poderío.