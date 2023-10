Comediantes agradecen a Kike Morandé valioso gesto: “Durante la pandemia nos pagó el sueldo”

En un el reciente capítulo del programa digital “Es La Hora De Tu Podcast” fueron invitados los comediantes Carlos Lobos, David López y Patricio Bambrilla, conocidos por haber participado en varias temporadas del programa humorístico “Morandé con Compañía”.

Dentro de la variada y distendida conversación con conductores Willy Sabor y José Luis Martínez “DJ Lolito”, los artistas recordaron cómo fue su llegada al programa de Mega y cómo fueron además los difíciles años de la pandemia, donde el espacio debió ser suspendido hasta finalmente salir definitivamente de la pantalla en 2021.

En ese contexto, Willy Sabor se acordó de un particular gesto que el animador Kike Morandé tuvo en ese momento con todos sus comediantes, incluso con los de estatura baja. “Me contaron que les siguió pagando el sueldo, a pesar de que no pudieron hacer el programa durante un año”, reveló.

“Exacto, durante toda la pandemia nos pagaron el sueldo”, confirmaron los humoristas. “Alcanzamos a hacer los primeros dos capítulos y después nada más”, rememoró David López, afirmando que todos los meses les siguió llegando su remuneración, sin recortes ni cambios de presupuesto.

Valorando la ayuda del programa, en una época donde los recursos se hicieron más necesarios, López relató que “me llamaron y me dijeron ‘te vamos a seguir pagando por lo que queda del año’”.

“Se le agradece un montón. De corazón le puedo decir gracias por todo”, le envió un mensaje a Kike Morandé, mientras que su compañero Carlos Lobos también mostró gratitud con el comunicador “por abrirnos las puertas de su programa y darnos la oportunidad”.

Por su parte, Patricio Bambrilla hizo un llamado a “no desaprovechar lo que nos dio trabajo a todos y tuve la suerte de haber sido el primer (personaje de talla baja) en trabajar en ‘Morandé con Compañía’”.