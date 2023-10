Cony se confesó entre lágrimas sobre su relación con Pincoya: “Encuentro injusto la decisión que tomó ella de alejarse”

Un acercamiento se dio entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini en el último capítulo de “Gran Hermano”. La mujer chilota le aseguró su amor, sin importar lo que digan los demás y le aseguró que nunca ha hablado mal de ella, lo que es mentira.

La bailarina le confesó que se sintió dolida después de que negó la conspiración que hicieron contra Raimundo Cerda en una nominación, dejando a Cony como la mentirosa. Pincoya insistía que no realizó eso, y Capelli le contestó que se arregló con todos y la dejó sola.

“Yo estuve ahí...”

Después de esta conversación, Cony habló con sus amigas más cercanas actualmente, Scarlette Gálvez y Viviana Acevedo, sobre la situación. La bailarina se quebró con ellas, y les dijo entre lágrimas: “me da pena, lo encuentro injusto”.

“Encuentro injusto la decisión que tomó ella de alejarse... me dijo que me quería mucho, que nunca me iba a votar, y yo le dije que estaba bien, ella fue la que tomó la decisión de distanciarse, pero igual observo y entiendo que todos nos llevemos bien, y pasamos el límite de los bandos y las piezas”, agregó.

“Yo estuve ahí con ella cuando sí que todos pensaban y decían cosas muy feas de ella, que yo sabía que no eran ciertas. Yo estuve ahí, entonces pasó una cosa entre nosotras, fue como que me desechó”, confesó.

Cony les dijo que también la mencionó que le dolió que negara haber maquinado los votos en contra de Rai, dejándola como mentirosa. “Yo la estuve defendiendo caleta tiempo de personas que ahora le sonríen, no es que me de rabia que le sonrían, pero por qué me da la espalda cuando estuve para ella”, cerró.