¿Daddy Yankee se separó de su esposa Mireddys González? Esto es lo que se sabe

Ahora que Daddy Yankee se encuentra enfocado en sus proyectos personales, tras su retiro de los escenarios, ha surgido un rumor que señala que el cantante se separó de su esposa, Mireddys González.

Aquí te contamos qué es lo que se sabe sobre la relación, y quién es la pareja del artista.

Los rumores de la separación de Daddy Yankee

Todo comenzó cuando la hija de los famosos, Jessaelys, compartió un mensaje que hizo sospechar que las cosas en su hogar no estaban bien.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, expresó la joven en sus historias de Instagram.

Este mensaje generó cierta curiosidad entre los fans del reguetonero.

Además, algunos señalaron que el cantante y su esposa se dejaron de seguir en Instagram.

#ESPECTÁCULO | ¿Será que se acabó el amor después de casi 30 años?@daddy_yankee y su esposa, #Mireddys González, se dejaron de seguir en Instagram, y los rumores de separación aumentaron cuando Jesaaelys, hija del cantante, publicó en sus historias el siguiente mensaje 👇🏻👀 pic.twitter.com/cXysyNKS8c — Revista Ronda (@Revista_Ronda) October 19, 2023

La esposa de Daddy Yankee compartió algunas indirectas

El “Big Boss” ha estado acompañado la mayor parte de su carrera por su esposa Mireddys, quien fue su novia de la juventud y ha estado con él en cada momento de su vida.

Cabe señalar que la influencer compartió una serie de mensajes en su cuenta de Instagram, dando a entender que algo está pasando en su vida.

“En mi curriculum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas”.

“No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas”.

“Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”.

¿Quién es Mireddys González?

Mireddys González tiene 46 años. Es la madre de sus tres hijos, Yamilette, Jeremy y Jesaeelys.

En su cuenta de Instagram, González cuenta con más de un millón de seguidores y suele compartir contenido variado, desde fotos y videos junto a su esposo, hasta reflexiones sobre la vida.

La esposa del reguetonero ha decidido emprender por ella misma, pues es propietaria de una línea de suplementos alimenticios y, durante varios años, ha sido directora ejecutiva y gerente de “El Cartel Records”, la compañía discográfica es su esposo, pues él le tiene toda la confianza del mundo.