Daniela Aránguiz con un pie adentro de “Tierra Brava”: “Tengo esta semana para pensar...”

Los rumores han abundado sobre la posible llegada de Daniela Aránguiz al reality de Canal 13, “Tierra Brava”. Su expareja, Luis Mateucci, está dentro del encierro, y cada vez está más tentada de entrar al programa.

Ella estuvo de invitada en el programa del canal de Youtube de Pamela Díaz, “El react de la people”, donde llegó diciendo que está pensando si entrar o no, y confirmó que hay ofertas. “Entraría a dejar la grande sí, me gustaría entrar y hacer grupo con la Pame, tenemos la misma enemiga (Chama)”, partió.

“Tengo hartas ganas, estoy en un veremos”, reveló Aránguiz, quien ya ha contado que le ofrecieron entrar al reality de primer momento, pero no aceptó debido a trámites legales con su divorcio, los cuales ya están más encaminados, lo que le facilitaría el ingreso.

“Yo creo que más sí que no”

Sobre si es que entraría con un personaje, Daniela aseguró que ya es un personaje de por sí, pero mostraría exactamente cómo eso, y mostrará una imagen más sencilla que mucha gente no conoce. De igual forma, contó que ya está entrenando.

Aránguiz aseguró que entraría a jugar desde el comienzo, no se va a ir directamente a volver con Luis, sino que también es su turno de coquetear. Ella no entraría a ganar, porque siendo realista, no está dentro de sus planes, sino más que nada a participar y estar un tiempo.

El team de Pamela le informó a la invitada que muchos espectadores pedían su ingreso al reality, “lo vamos a pensar, tengo esta semana para pensar, chiquillos (...) estoy pensándolo. Yo creo que más sí que no”, reveló. Verito le preguntó a Daniela qué le faltaba para entrar, y ella confesó que la propuesta económica, la cual debería llegar luego.

Finalmente, llegaron los mensajes esotéricos, el equipo de la Fiera le comentó a Daniela Aránguiz que la Reina del Tarot, amiga de la casa, había dicho que ella entraba por lo menos por dos semanas, y la invitada señaló que otra tarotista le dijo lo mismo.