“Las razones son obvias”: Scarlette Gálvez salvó a unos de sus compañeros de la placa de eliminación en “Gran Hermano”

Scarlette Gálvez tuvo la difícil misión de salvar a uno de sus compañeros de la placa de eliminación en “Gran Hermano”, y la participante se inclinó por la persona que más tiene afinidad dentro de la casa-estudio.

Cabe recordar los nominados de esta semana son Sebastián Ramírez, Alessia Traverso y Francisco Arenas, quienes ahora están en peligro de abandonar el reality de Chilevisión.

A ellos se le suma Viviana Acevedo, pero ella no podía ser sacada de la placa puesto que llegó a esta situación tras recibir el voto fulminante de “Papá Lulo”.

La decisión de Scarlette

“Se me hizo muy difícil esta decisión, la verdad no sabía por cuál de todos mis compañero votar”, bromeó en un inicio para luego entregar sus verdaderos motivos. “Las razones son obvias, es mi mayor contención aquí, mi mayor apoyo, es una mujer que me hace ser mejor cada día, de verdad su apoyo incondicional acá adentro me ha hecho superarme y crecer como persona, así que se lo agradezco muchísimo así que obviamente voy a salvar a la Coni”, sinceró al inicio.

“Para que no vaya el sábado a cenar...”, agregó cómicamente.

Recordemos que ambas han logrado ganarse el corazón de los seguidores y seguidoras de “Gran Hermano” tras vivir varios momentos juntas dentro de la casa.

Por su parte, la bailarina se mostró agradecida por las palabras de su compañera: “La verdad es que si, es mi amiga, me lo esperaba, no podría decir que no, ya me han salvado dos veces así que algo bueno estaré haciendo. Agradecerle a mi amiga, estoy muy orgullosa de ella, creo que ha evolucionado un montón en el sentido que al principio como todos nos sentíamos un poquito mal, como retenido nuestra personalidad y se fue soltando y vi todo ese proceso en ella, es una mujer súper fuerte, empoderada, divertida y podría estar aquí un montón de rato decir todas tus cualidades, te quiero mucho y gracias por salvarme, me gusta mucho estar acá”, expresó.