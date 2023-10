¿Le enseñó magia negra o no?: Daniela Aránguiz aclara sus dichos sobre Kenita Larraín

Hace solamente un par de días, Daniela Aránguiz remeció a los medios de comunicación revelando que Kenita Larraín le habría enseñado un truco de magia negra, el cual realizó a su exmarido, Jorge Valdivia.

Cabe recordar que el exfutbolista reveló a través de sus redes sociales que se había encontrado sus calzoncillos congelados en el refrigerador de su casa y acusó a su expareja de hacer algún tipo de brujería.

En este contexto, es donde la panelista lanzó que: “La Kenita es terrible de bruja. Si ella me enseñó a congelar los calzoncillos”, comentó en “Zona de Estrellas”.

Estas palabras fueron tomadas en serio por algunas personas, por lo que Daniela aprovechó su visita al programa “El React de la People” para aclarar la situación.

“Yo creo en esas cosas (esotéricas). Vamos a llegar a hacer brujería, hay que congelar todos los calzoncillos”, comenzó diciendo.

Tras esto, el periodista Danilo Yáñez le preguntó: “¿Es verdad que te lo enseñó Kenita?”.

“No, eso era una talla. Te lo juro, fue sin querer”, respondió Aránguiz. “Como que me dijeron ‘Cuenta el secreto de la Kenita’, y yo respondí: ‘Ay, me enseñó a congelar los calzones’, pero fue como una talla del momento”, explicó, según consignó La Hora.

“Pobre Kenita, la dejé mal. Yo creo que no entendió. Era una broma”, cerró Aránguiz.