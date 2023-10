Lupita Nyong’o confirma su separación de Selema Masekela por un “engaño” que la angustió por meses

El 2023 de las rupturas cobra una nueva víctima: Lupita Nyong’o y quien fuera su pareja por al menos un año, Selema Masekela terminaron su relación. La información la dio a conocer la misma actriz mexicana a través de un extenso, sensible y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Lupita Nyong’o habla de un “engaño” que la tuvo angustiada durante varios meses, y pide que el foco del mundo no se centre en su vida personal, ya que actualmente hay cosas más importantes que su situación personal.

El anuncio de ruptura coincide con una reseña exclusiva de Daily Mail, que dice tener fotos de un supuesto coqueteo entre Lupita Nyong’o y Joshua Jackson, recordado por ser una de las estrellas de la icónica serie de finales de los años 90, Dawson’s Creek.

Sin embargo, las fotos del portal británico no son más que una simple mirada en una ceremonia pública. Y aunque no se puede negar nada, tampoco es suficiente para asegurar que se traigan algo entre manos.

Joshua Jackson y Lupita Nyong'o

El mensaje de Lupita Nyong’o en redes sociales

“Hay cosas mucho más importantes pasando en el mundo ahora mismo, y mis pensamientos están con aquellos que están sufriendo profundamente”, inicia la actriz mexicana en su posto de Instagram.

“En este momento, es necesario que comparta una verdad personal y que me disocie públicamente de alguien en quien ya no puedo confiar...Me encuentro en una temporada de angustia debido a un amor repentino y devastadoramente extinguido por el engaño”, dice fuertemente Lupita.

“Estoy tentada a correr hacia las sombras y esconderme, solo para volver a la luz cuando haya recuperado mis fuerzas suficientes para decir: ‘Lo que sea, mi vida es mejor así'. Pero me recuerda que la magnitud del dolor que estoy sintiendo es igual a la medida de mi capacidad de amor”, añade en su profundo mensaje la estrella de Black Panther.

“Y así, estoy eligiendo enfrentar el dolor, cultivando el coraje para conocer mi vida exactamente como es, y confiando en que esto también pasará. La promesa, dicen, es que un corazón tierno es lo que da a luz a la valentía. Espero que sea verdad... Comparto esto para mantenerlo al 100%, y esperando que el conocimiento de mi experiencia pueda ser útil a alguien más por ahí experimentando el agarre del corazón roto que está listo para intentar escapar del dolor y perderse la sabiduría que proviene de él”, sostuvo.