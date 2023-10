“Mide tus palabras”: Diana Bolocco frenó en seco a Seba Ramírez tras fuerte encontrón con “Bambino” en “Gran Hermano”

Diana Bolocco tuvo que pararle los carros a Sebastián Ramírez tras una fuerte discusión con Fernando Altamirano, quien ingresó nuevamente a la casa de “Gran Hermano”.

Tras la salida de iCata durante el capítulo de este jueves, “Bambino” tuvo la oportunidad de reincorporarse al reality de Chilevisión luego de ser el tercer personaje más votado durante el último repechaje.

Aunque no todo estuvieron felices por su llegada y así lo demostró Sebastián en el enlace en vivo, puesto que no pasaron ni cinco minutos y ya se estaban enfrentando con fuertes palabras.

En este contexto, es donde la animadora tuvo que ponerle paños fríos a la situación en uno de los contactos con los jugadores, el cual tenía como objetivo informar al nuevo participante que no puede utilizar la fulminante y la espontánea durante dos semanas.

Esto generó que nuevamente se encendiera la llama del conflicto, y Ramírez aseguró que “se va la otra semana, no creo que use la espontánea ni la fulminante”.

“Mide tus palabras, nadie sabe lo que va a pasar”, lo retó Diana Bolocco, tomando el mando de la situación.

“Sebastián, respira profundo, disfruta y tratemos de llevar la fiesta en paz. Él tiene todo el derecho de estar ahí, el público votó también para que reingresara”, le aseguró la animadora.

Por su parte, Ramírez le contestó que “se fue lo más lindo de la casa (iCata) y llega lo peor (Bambino), entonces es raro”, lamentó el jugador.

El último llamado de atención

Tras escuchar el nuevo ataque, Diana nuevamente le hizo un llamado de atención: “Mira, te pido respeto para cualquiera de tus compañeros, incluido Fernando. Yo entiendo que eras muy cercano a iCata, pero Bambino se merece ser recibido de buena manera… también es un aporte para la casa. Sebastián, te pido que cuidemos las palabras y que nos respetemos… te lo solicito encarecidamente”, recalcó.

“Diana, no me retes tanto… me recuerda cuando estaba en el colegio”, bromeó Sebastián, y la situación se calmó.