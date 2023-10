¿No tiene dignidad? Tunden a Peso Pluma por subir una foto con Nicki Nicole luego que lo negara

Dicen que el amor es ciego y parece que el de Peso Pluma entra en esa categoría, ya que recientemente publicó una foto con Nicki Nicole, que generó rechazo entre los fans.

Es evidente que el cantante de corridos tumbados tiene sentimientos hacia la rapera argentina, pues se les ha visto compartiendo en citas, le lanzó un beso en un concierto, compartió con su familia en un partido de fútbol y hasta le ha hecho llegar ramos de rosas.

Sin embargo, recientemente se marcó un punto de inflexión cuando ella dijera que solo se estaban conociendo y eran amigos, así como hizo la infortunada comparación con un perro durante una entrevista:

“No me molesta, imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que… Es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo”.

— Nicki Nicole sobre Peso Pluma.