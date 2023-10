¡Por fin!: La esperada confesión de Joselo fue aplaudida por los fans de “Como la vida misma”

Por fin vimos el momento en que Joselo (Max Salgado) se atrevió a contarle a su mamá la verdadera razón de su enorme tristeza, en “Como la vida misma”, la cual como sabemos se debe al fin de su romance con Thiago (Francisco Dañobeitía).

El el último capítulo de la exitosa teleserie de Mega, Sole (Sigrid Alegría) se enteró de que su hijo se enamoró de un hombre, aunque ya lo venía sospechando de hace un buen tiempo.

Fue en la cocina de la casa familiar que se encontraron madre e hijo y de alguna forma ella empezó a tratar de empatizar con lo que le estaba pasando al joven.

Sole le contó detalles del fin de su matrimonio con Marco (Andrés Velasco), y como las penas de amor afectan no solo a quienes son sus protagonistas, sino también al enterno de la pareja.

Fue justamente en ese momento que Joselo se rindió y le abrió su corazón. “Mamá, hay algo que te tengo que contar. Ay, me está costando. Lo voy a decir, pero no me están saliendo las palabras”, expresó, tal como consigna Meganoticias.

Joselo se sacó un peso de encima

“Cuando yo era chica, tu abuela me dijo una frase que nunca voy a olvidar. ‘La vida nos daba dos regalos muy poderosos, la boca y el corazón. La boca para comunicarnos y el corazón para escucharlo’. Tengo el corazón abierto para escucharte hijo, para acompañarte, para entenderte. Quiero que luches por tu felicidad. Si es una mujer la que te hace profundamente feliz, está bien. Y si no es una mujer la que te hace feliz, está bien también”, le lanzó.

Ya llorando, Joseló soltó su verdad: “Mamá, estoy enamorado de Thiago”. Sole le respondió: “Y yo te amo a ti, yo te amo a ti, te amo desde el alma”.

Como era de esperar, los fanáticos de la teleserie se expresaron en las redes sociales debido a la emocionante y esperada escena que dejó todo tipo de comentarios.

NO CHICAS ESTO ES ME DESTRUYÓ JOSELO TE QUIERO MUCHO pic.twitter.com/0I1uWAWQnp — 𝐈𝐬𝐢𝐝𝐨𝐫𝐚ᵕ̈ (@belenotb) October 20, 2023

Si Joselo está recién descubriendo sus sentimientos y quizás también aceptando lo que está viviendo, obviamente no irá corriendo a contarle a Sole lo que le pasa, sabiendo que siempre ha tenido que callarse todo, "para no dar problema" #comolavidamisma — 👑 (@gabcanasupdates) October 19, 2023

#comolavidamisma ojala Joselo recapacite y recupere a la Alice. — cristian ponce (@rodroponce) October 19, 2023