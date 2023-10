Sebastián se burló e imitó la forma de hablar de Hans en una conversación Alessia y Raimundo en “Gran Hermano”

Una peculiar conversación sostuvo Sebastián Ramírez con Alessia Traverso y Raimundo Cerda durante la más reciente transmisión de “Gran Hermano”, en donde ‘Tatán’ se burlaba de Hans Valdés mientras que sus compañeros se reían.

Todo comenzó cuando el oriundo de Melipilla les comentó una situación relacionada con Scarlette, quien le pidió al jugador que la dejara de molestar con su antiguo interés amoroso.

“Viene y me dice ‘estoy enojada contigo, ni me hables”, le reclamó la joven.

Tras preguntarle las razones, la líder de la semana le explicó: “Te dije que no me molestaras con Hans y ayer me molestaste, puro para que él te diga que ‘no pasa na’”, imitó a Valdés, provocando la risa de Traverso y Cerda.

“Yo me río con el Hans porque es pesado el hueón”, explicó, para nuevamente imitar el tono de voz de su compañero.

Segundo más tarde, Seba procedió a contar lo que le respondió Scarlette: “Le dije oye si no te estaba webiando y ella me dijo ‘tú sabes que esa hueá me molesta, no lo hagas más, porque dijimos que no nos íbamos a molestar’”, recordó.

Según las palabras de Ramírez, a él le causa gracia el hecho de que Valdés no “está ni ahí” con su compañera, ni con la situación en general.

“No es que yo quiera molestarla... es por la reacción, porque es pesado el culiao. Me da risa”, aseguró Seba.

“Le sale parecido”, afirmó Alessia entre risas, mientras su compañero abandonaba la habitación para dejarla sola con su nueva pareja.

Acá te dejamos el momento: