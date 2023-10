“Si hoy no pasa nada, nunca más nos vemos”: exrostros de “Extra Jóvenes” sorprenden con inéditas confesiones en “Socios de la parrilla”

Tres exconductores del ochentero y noventero programa juvenil “Extra jóvenes”, Katherine Salosny, Claudia Conserva y Marcelo Comparini, revelarán este sábado inéditas y desconocidas anécdotas de su paso por el espacio de CHV en el estelar “Socios de la parrilla”.

Un tridente de animadores que detallarán a Jorge Zabaleta, Pedro Ruminot y Pancho Saavedra algunas historias que si bien han contado en otras ocasiones, en esta oportunidad las profundizarán con detalles desconocidos y ya olvidados entre las nuevas generaciones de televidentes.

Las revelaciones en “Socios de la parrilla”

Como la llegada de Conserva al programa juvenil, a pocos días de haberse coronado como “Miss 17″, gracias a la promoción de su esposo, Juan Carlos “Pollo” Valdivia -quien también tuvo un prolongado paso por el espacio de CHV-, y la contra del fallecido animador de TVN, Felipe Camiroaga.

“Yo nunca había hecho tevé, era Miss 17 nomás. Lo hice lo mejor que pude, pero salió muy mal”, recordará la actual figura de TV+, quien incluso reconocerá que su debut televisivo acabó entre lágrimas.

“En la reunión de pauta después del primer día, Felipe (Camiroaga) me hizo bolsa. ‘Yo encuentro que ella guatea el programa. No tiene ritmo’, dijo, y yo me fui destrozada a llorar. Pero lo agradezco porque empecé a atinar, y al día siguiente lo hice mucho mejor”, reflexionará, según informa este viernes el diario hoyxhoy.cl.

Otros de los temas que se abordarán en el espacio de Canal 13 será la relación amorosa que hubo entre Salosny y Camiroaga, y el motivo por el que la animadora decidió dejar el programa para emigrar a TVN.

“Yo estaba enganchada con Felipe, y Felipe no tanto. Entonces fue una cosa como de despecho, por eso me fui, no fue por plata”, señalará Kathy, quien además recordará la vez en que rechazó una invitación del mismísimo Luis Miguel. “Le dije que no porque me dio miedo, fue de puro nervio”, reconocerá.

Otro romance del programa será revelado por Comparini, quien según consigna el medio nacional, recordará sus frustrados intentos por consolidar una relación amorosa con Salosny.

“Con la Kathy, cuando empezamos a salir yo iba a su casa, le llevaba películas en VHS para ver. A la cuarta vez que iba, veía una película y me iba, me dijo: ‘Si hoy no pasa nada, nunca más nos vemos’. Porque yo era pavo, pavo, pavo”, dirá.

El episodio de “Socios de la parrilla”, con la presencia de Conserva, Salosny y Comparini, se emitirá este sábado una vez finalizado el noticiario central de Canal 13.