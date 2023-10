“Yo te voy a amar siempre”: Así fue la emotiva reconciliación entre Cony y Pincoya

Finalmente después de la tormenta salió el sol en la relación entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini en Gran Hermano. Esto, tras la intensa discusión que tuvieron semanas atrás las mejores amigas, donde incluso Cony pidió la expulsión de Pincoya acusándola de agresión.

Pero, todo eso ya sería parte del pasado, tras hacer las paces con un emotivo abrazo estilo ‘madre e hija’ que se dieron tras semanas distanciadas.

El milagro ocurrió luego que la oriunda de Chiloé comentara que sentía tristeza por su distanciamiento con la bailarina, reconociendo que, a pesar del conflicto, aún le tenía el mismo cariño y siempre sería su regalona.

Cony y Pincoya se reconciliaron

Tras ello, Jennifer y Constanza sostuvieron una conversación donde cada una manifestó sus emociones.

“Hoy en día yo ya no sé lo que piensas, no sé en qué estás, tú no sabes cuando yo tengo pena... Ya no eres la que está ahí”, le dijo Cony.

“Siempre estoy, a lo mejor tú piensas que no estoy, pero yo si estoy, siempre voy a estar ahí. Yo te vigilo y te cuido aunque tú no lo creas....Yo lo único que quiero que sepas, que aunque a mí me digan que tu eres el diablo parado, yo te voy a amar siempre. Siempre te voy a querer”, fueron parte de las palabras de Pincoya.

Finalmente, Francisco Arenas, Papá Lulo, se acercó a sus amigas cerrando el emotivo momento con una abrazo.