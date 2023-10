¿Angélica Castro y Cristián Arriagada?: Rumores apuntan a un romance entre la comunicadora y el doctor

El panel de “Zona de Estrellas” apuntó a que podría existir un nuevo romance en el mundo de la farándula, y tendría como protagonistas a Angélica Castro y a Cristián Arriagada, el viudo de Javiera Suárez.

“Estuvieron de viaje en Shanghai”, lanzó Mario Velasco, conductor del programa de Zona Latina.

Castro y Arriagada concidieron en un viaje que organizó una marca a China, en donde -al parecer- se les vio bastante cercanos.

“Nosotros somos la voz del pueblo, lo que la gente se pregunta. Ellos han ido subiendo distintos videos juntos, también hay otras personas, en el oriente. Y la gente empezó a cuestionarse sobre las reales intenciones de este viaje. Si se trata de un viaje de influencers o hay algo más”, comentó Hugo Valencia, según consignó La Cuarta.

Por su parte, Pablo Candia afirmó que “para qué estamos con cosas. Hacen linda pareja los dos”, mientras que Valencia aseguró que “la gente empezó a notar que estaban como cocorocos. Son, como dicen los lolos hoy día, ‘shippeables’”.

“Se ven juntos, se muestran juntos, hay una relación fluida ahí, por decirlo de alguna manera”, añadió en comunicador.

“Jamás había visto a la Angélica tan contenta”

Adriana Barrientos, también quiso dar su opinión con respecto a este nuevo acercamiento romántico. “A mí me gustan harto. Y me gusta mucho Angélica para él”, sostuvo.

“Yo a él lo he visto con un par de chiquillas, en general cabras de 20 años, que andan en fiestas electrónicas... Y, él siendo papá y todo, me gusta más Angélica, que es espectacular, una mina estupenda, tiene el físico de una cabra de 20 y la experiencia de una mujer de 40. Creo que es perfecto (...) Yo jamás había visto a la Angélica tan contenta con algún invitado en sus lives”, acotó la Leona.