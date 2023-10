“Desde hoy los llevaré en mi piel”: Carmen Gloria Arroyo se hizo un tatuaje como homenaje a sus hijos y a sus raíces libanesas

Carmen Gloria Arroyo compartió un importante momento con sus seguidores en redes sociales, y es que la abogada se atrevió a realizarse su primer tatuaje.

A través de su cuenta de Instagram, la rostro de TVN contó que el diseño es un homenaje a sus hijos y a sus raíces libanesas.

“Los he llevado en mi corazón desde que supe que llegarían a mi vida, han sido la razón de mi fuerza, mis ganas de cada día, me enseñaron a amar profundamente a pesar de todo y contra todo, me calman el alma con solo mirar sus ojos y me emocionan al ver cómo han crecido… desde hoy los llevaré en mi piel y en homenaje a nuestra esencia”, escribió.

El tatuaje se trata de los nombres de sus tres hijos, Constanza, Daniela y Vicente Arce Arroyo, pero escritos en libanés.