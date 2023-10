El capataz de “Tierra Brava” se la jugó con el participante que cree puede ganar el reality

Uno de los personajes más importante dentro del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, no es uno de los participantes, sino que el capataz que se encarga de sacarle trote a los concursantes, y los instruye para que puedan mantener la granja en donde se están alojando.

José Gutiérrez, más conocido como “El Huaso”, está encargado de esta labor, y en una conversación con Biobío habló de los participantes de “Tierra Brava”. Él estaba encargado de encontrar al personaje de la casa que más le acomoda cierto superlativo.

El capataz señaló que la Botota es la más revoltosa de la casa, “pero en el buen sentido de la palabra, creo que es bueno para la talla, siempre trae alegría, de verdad que es muy choro la Botota, descomprime el ambiente”, señaló.

Acerca del más enojón, el mencionó que es el argentino Luis Mateucci. “Es corto de mecha el hombre, así que hay que llevarlo con cuidado, pero el hombre yo he tenido un par de conversaciones y ha entendido”, agregó.

¿Quién podría ganar el reality?

El más simpático se lo entregó a Junior Playboy, a quien conoce desde hace años. “El tipo es súper simpático, coopera con todas las actividades, es querendón con los animales”, aseguró Gutiérrez.

El “más porfiado” para el capataz es Miguelito debido a que “cuesta mandarlo, de repente es llevado a su idea, como pulga bochinchera, es más porfiado”.

Finalmente, José Gutiérrez se la jugó con el participante que podría llevarse la corona del programa. “La Chama, de verdad que me ha sorprendido mucho, la he visto en un par de pruebas y de verdad es muy fuerte”, partió señalando.

“Tiene una condición física extraordinaria y tiene un cardio extraordinario, y de mente es muy fuerte (…) si no le falla el tema mental del encierro, yo creo que puede fácilmente ganar el reality”, cerró. Sin embargo, el capataz aseguró que todavía falta y que podría entrar alguien más fuerte al programa.