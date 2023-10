“En un mes llegué a tener como 40 clientes..”: Helhue Sukni reveló cómo llegó a defender a ‘los malos’

La abogada Helhue Sukni reveló cómo llegó a defender a ‘los malos’ en un reciente episodio de La Divina Comida, el programa de conversación de CHV que será transmitido este sábado 21 de octubre. En este episodio, los cuatro invitados, Helhue Sukni, el humorista Jorge Alís, la periodista Grace Lazcano y el actor Raimundo Alcalde, compartirán algunas revelaciones sorprendentes y, en el caso de Helhue, una historia que a muchos de sus seguidores les podría interesar.

Helhue Sukni, es conocida por su personalidad polémica y su trabajo como abogada. En esta oportunidad quiso revelar cómo comenzó su carrera en el derecho penal, defendiendo a las personas que podrían considerarse ‘los malos’. Según su relato, su camino en la justicia tomó ese giro cuando realizó una práctica en una penitenciaría.

“Hice la práctica en la penitenciaria y me enamoré, me encantó porque ahí tú desarrollas todo lo que gusta en materia penal. No entregaba nunca los informes porque quería seguir alegando en la Corte”, confesó Sukni, según el adelanto publicado por CHV.

Sin embargo, su verdadero auge como defensora de ‘los malos’ ocurrió cuando un antiguo cliente, Ricardo Lira, la reconoció en la calle. “Un día un gallo me dice: ‘Hola, Helhue’. Y yo lo miro, y le digo hola, Ricardo. Ricardo había sido un cliente que yo tuve cuando hice la práctica, y el tal Ricardo Lira era un estafador”, relató.

“Me dice ‘Helhue no tengo ni un peso, pero te puedo hacer un canje’, era el Instagram de antes, y me empezó a mandar gente. Entonces como yo era buena para alegar, empecé a sacarle la firma y les tiraba libertad, libertad”, continuó.

“Y empecé a alegar en la Corte. En un mes llegué a tener como 40 clientes…”, compartió Sukni, quien ahora es reconocida por ser abogada de “los narcos”.