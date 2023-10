Pancha Merino reveló acoso sexual que sufrió de parte de un gerente televisivo cuando estaba en el colegio

La actriz Pancha Merino reveló un fuerte caso de acoso sexual que vivió cuando era adolescente, y estaba apunto de salir del colegio para dedicarse a la actuación.

La panelista de “Tal Cual” habló de este episodio mientras estaba de invitada en el podcast “Hasta que el entierro nos separe” de sus compañeros de TV+, José Miguel Viñuela y Jordi Castell.

Su historia comenzó a finales de la década de los 80s, empiezo de la década de los 90s, cuando ella estaba por salir del colegio. Ella fue a la casa de Reñaca de un amigo de su mamá, Víctor Figueroa, quien acostumbraba a tener a famosos invitados.

“Yo ponte tú estaba en cuarto medio y había un productor muy importante de la televisión. Me llaman de la mesa y dicen ‘la Panchita quiere estudiar teatro. Él es el gerente de Chilevisión’. Pasó un tiempo, me llamaron al teléfono de la casa para que fuera a una reunión con este gerente”, recordó.

La reunión con el gerente

Merino estaba entusiasmada, la querían para reemplazar a Claudia Conserva en el programa “Extra jóvenes”, debido a que ella se iba a Canal 13. “Me brillaron los ojos, dije: ‘ésta es la mía, me voy de esta casa’”, contó.

Su madre la llevó a la reunión, y mientras estaban en el auto, ella le decía a su hija que no estaba preparada para esto, necesitaba más experiencia y formación para que sea tomada en serio. Francisca pensaba que la estaba ninguneando y tirando para abajo.

Ella estaba ilusionada pensando que las puertas del mundo se le iban a abrir, iba a ganar una millonada y no iba a necesitar estudiar. Ella llegó a la oficina del gerente con muchos televisores, su escritorio y un sillón.

“Este caballero me empezó a hablar que ‘en la televisión, las mujeres tienen que caer bien porque es el grupo objetivo, la mujer es la que compra’, todas esas cosas. De repente hay una pausa y me dice: ‘sentémonos en el sillón’. Yo ahí algo me hizo ruido, pero igual me senté, qué me iba a imaginar”, contó la actriz.

“Me siento, y me manda la mano acá (en las piernas). Yo no sé cómo salí, agarré la cartera y no sé cómo llegué al auto de mi mamá”, confesó Pancha Merino.

Una vez que llegó al auto, estaba taciturna sin contar mucho de lo sucedido, hasta que finalmente le logró contar a su mamá. Ella la reprendió por haberle advertido que algo le podía pasar, “llamó a Víctor, armó la tole tole”, señaló.

“Imagínate que el caballero me conoció con mi mamá al lado, en la casa de unos amigos. No es que fui a tocar la puerta del canal, me paré afuera para esperarlo”, cerró Francisca Merino.