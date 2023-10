Películas animadas que te ayudarán a reflexionar sobre la muerte

Uno de los temas más sensibles es hablar sobre la muerte, ya que muchas ocasiones es muy difícil hacerlo sobre todo para los niños, y es que, al momento de perder a un ser querido se hace un poco complicado entrar en el tema, pues genera cada vez más curiosidad en los pequeños y su concepto puede ser un poco complicado para los mismos.

Por este motivo algunos productores se han encargado de realizar películas animadas que hablen un poco del tema, estas son algunas de ellas:

Coco

Se estrenó en el año 2007 y ha sido considerada una de las películas más emotivas, en la que se habla de la muerte, en el filme se cuenta la historia de vida de Miguel, un pequeño al que le encanta la música, pero no tiene la bendición de su familia para poder dedicarse a esto.

Sin embargo, un sin fin de acontecimientos hacen que el pequeño sea adentre en la tierra de los muertos, en donde conocerá el verdadero legado de su familia.

Onward

La película se adentró en un mundo de fantasía suburbana en donde dos elfos, los cuales llevan por nombre Ian y Barley Lightfood, inician una aventura en donde se proponen a descubrir si existe algo de magia en el mundo para poder pasar un último día con su padre, quien falleció cuando ellos eran muy pequeños, por lo que muy poco recuerdan los momentos junto a él.

La leyenda de la Nahuala

Ambientada en el año 1807, un niño inseguro de aproximadamente nueve años de edad, vive asustado por las historias de miedo que le relata a su hermano mayor, quien tiene por nombre Nando. Entre las historias que este le cuenta, surge La leyenda de Nahuala, en donde habla sobre una vieja casona abandonada y al parecer se encuentra poseída por el espíritu de una malvada bruja a quien se le conoce con el nombre anteriormente mencionado (Nahuala) y que, además se encuentra esperando el alma de un niño inocente para poder resucitar y obtener el poder absoluto.

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Kubo es un joven que vive en un pequeño y normal pueblo, hasta el momento en que llega un espíritu del pasado y cambia toda su vida para poder revivir una venganza, todo esto hace que se produzca una serie de problemas que hacen que el protagonista de la historia sea perseguido tanto por Dioses, como por monstruos y, para poder lograr sobrevivir este debe localizar una mágica armadura que una vez fue utilizada por su padre, quién en su momento fue un gran legendario samurái.

Día de muertos

En el año 2019, llegó a las pantallas una película que habla sobre un pueblo pequeño en donde los regresan durante el Día de muertos, acá vive una joven que tiene por nombre Alma, la única persona que no puede traer a nadie, ya que no conoce el lugar donde se encuentra sus padres y mucho menos su identidad y, aunque desde pequeña ha intentado investigar sobre el tema, esta no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, en una oportunidad la joven de 16 años junto a sus amigos descubre una pista que los llevaría por un camino lleno de aventuras, en donde los fantasmas y calaveras existen.