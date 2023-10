“Tengo que pedir disculpas ”: Claudio Reyes realizó un mea culpa tras golpear a Jajá Calderón

En el más reciente capítulo de “El Purgatorio”, el comediante Claudio Reyes reveló algunos detalles de su polémica agresión contra Jajá Calderón.

Cabe recordar que el hecho ocurrió en marzo de este año, el cual habría comenzado por chiste donde Calderón imitó al presidente Gabriel Boric y su discurso en la ONU.

Ahora, uno de los protagonistas de la disputa dio su versión de los hechos en el programa conducido por Ignacio Gutiérrez.

De entrada, el actor aclaró que nunca le pegó un combo sino que habría sido un “charchazo”.

“Estábamos en una cena, de convivencia al final de los partidos de fútbol, hacemos show y todo. (Calderón) Empezó a repetir, siempre repite la misma frase. El famoso sistema que decía Jorge Pedreros, que en paz descanse, de la repetición”, explicó Reyes.

“La semana anterior, que sirve de antecedente, había pasado exactamente lo mismo. Tanto así que está mi hijo, Claudio Junior, y está de testigo”, continuó, asegurando que días anteriores “disolvió el grupo porque era tanto la repetición de lo mismo que dijimos ‘ya po’ hue… córtala’. Y no, seguía con lo mismo”, afirmó.

Según el relato del comediante, ese día ocurrió lo mismo y no aguantó.

“Le dije ‘ya empezaste’ y uno es humano y también pierde la paciencia. Yo perdí mis estribos y le aforré un charchazo porque me lo tiraba en mi cara y lo repetía, cada vez subiéndome el volumen”.

El mea culpa de Reyes

Posteriormente, Claudio hizo un intento de mea culpa sobre lo ocurrido, asegurando que estaba arrepentido de haber recurrido a la violencia.

“Si no era necesario, no yo sé que no, pero ahora lo sé”, expresó. “Es más, te quiero decir que tengo mucho afecto por Jajá Calderón y él lo sabe, porque el momento en que estuvimos en ‘plandemia’ me escribió cosas para tirar en las redes sociales, no manejo mucho la cosa”, explicó.

“Le diría ‘Jajá, en algún momento nos vamos a encontrar y te voy a dar las disculpas que corresponden porque me exasperé y no correspondía’. Punto. Lo digo porque este ambiente es muy pequeño, somos muy pocos. Por lo tanto, poquitos, pero malos. Tengo que pedir disculpas y punto”, cerró.