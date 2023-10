“¡Qué patuda!”: Simón de la Costa responde a desaire de Pamela Díaz tras salida de Tierra Brava

El último eliminado de Tierra Brava, Simón de la Costa, respondió al desaire de Pamela Díaz tras su salida del reality de Canal 13. Esto, luego que La Fiera dejara en claro que no era su amigo y que le molestaron ciertas actitudes de él.

“Simón me pareció siempre un gallo muy choro, nos cagábamos de la risa juntos, pero después se puso muy cahuinero y eso no me gustó, no tengo paciencia para eso, a mí me gustan las cosas directas, sí o no. Por eso siento que nos alejamos un poco”, comentó Díaz a Publimetro.

[ Pamela Díaz sin filtro tras eliminación de Simón de la Costa en Tierra Brava: “Nos cagábamos de la risa juntos, pero después se puso muy cahuinero” ]

A raíz de estas palabras, que sorprendieron por completo al tercer participante en abandonar la granja en Perú, Simón señaló que Pamela era una “patuda”, puesto que juntos habrían copuchado de lo lindo.

“Me da un poco de risa que la gente habla de amistad y suponen que nos llevábamos muy bien. Yo me llevaba bien con muchas personas de la casa. Pamela es más magnética para la cámara, llegaban más cámaras a ella y yo estaba al lado, conversando. Y de ahí el público se hizo la idea que yo era muy cercano a Pamela Díaz y después no tanto”, aclaró en entrevista con Publimetro.

Además, agregó que “lo que fue pasando es que me empezaron a mostrar más a mí con otras personas y ella después estaba mucho con Jhonatan. Pero nosotros siempre nos llevamos muy bien, hasta el final nos reímos. Si tiene algún conflicto, me lo debería haber dicho”.

Pero, al escuchar que Pamela Díaz lo trató de “cahuinero”, Simón puso los puntos sobre las íes.

“Qué patuda. Si en el capítulo de la primera semana sale cahuineando conmigo. Pamelita, besitos. Yo no tengo expectativas con las personas, la gente tiene derecho a fluir y hacer lo que se le plazca”, sentenció el influencer y psicólogo de San Antonio.