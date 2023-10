Adriana Barrientos arremetió en contra de Pamela Díaz: “Ella no me soporta a mí, yo no la soporto a ella”

En el último capítulo de “Zona de estrellas”, la panelista Adriana Barrientos se fue con todo en contra de Pamela Díaz, recalcando que no existe buena onda entre ellas dos.

El periodista Jon Reyes visitó el panel para conversar sobre la entrevista que le hizo a La Fiera para la Revista Velvet, en donde ella descalcificó que no existe una mayor mala onda con las personas con quién se ha enemistado en la televisión, que ni las menciona.

Por esto, recalcaron que Díaz se ha sentado a entrevistar a Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos, con quienes tuvo conflictos en el pasado. Aránguiz dio por cerrado los problemas con Pamela, pero Adriana aseguró lo contrario.

“A mí no me cae bien

“Yo no la puedo ver a ella, y ella no me puede ver a mí”, lanzó Adriana, “incluso cuando hubo un poquitito de buena onda... A mí me pareció re feo que comenzara con la tontera de que me iba a presentar a Esteban Paredes, y después ella en la discoteque se sirve la parrillada entera”, agregó.

“En general, no hay ninguna buena onda. Pamela en un momento sí intentó acercarse a mí, yo no me acerqué a ella, y quiero que quede claro que no va a haber buena onda, ni ahora, ni nunca. A mí no me cae bien Pamela Díaz, no la paso y ella no me soporta a mí, yo no la soporto a ella. El día de hoy no hay ni un ‘hola’ por cortesía”, continuó la panelista.

Adriana aseguró que fue al programa “Sin Editar” de Pamela Díaz porque no estaba haciendo nada más, por eso accedió. “Pero que yo tenga buena onda, o nos saludemos o algo, no existe nada. Tampoco hay rivalidad, no hay envidia, no hay nada. Simplemente yo no la puedo ver a ella y ella a mí”, cerró.