Alessia Traverso reveló el paradero del anillo que le regaló Bambino en “Gran Hermano”

La exparticipante de “Gran Hermano”, Alessia Traverso, se convirtió en la última eliminada por votación popular. Dentro del encierro dejó a su pareja actual, Raimundo Cerda, y su expareja quien regresó al reality la semana pasada, Fernando Altamirano, alias Bambino.

La cantante estuvo de invitada en el programa de streaming, “Ni tan basados”, que se transmite en el canal de Youtube de Chilevisión, en donde fue entrevistada por los panelistas NatuOficial, ShiniPan y Julitroz. Ella fue consultada sobre el infame anillo que le regaló Bambino cuando ingresó durante la prueba del congelado.

Sobre el paradero del anillo que le regaló Altamirano, y Alessia contestó: “la verdad es que está en mi casa. Yo no quise devolverlo porque me parece de mal gusto, especialmente sabiendo que terminamos en buena y todo”.

“Ahora que salí vi unos comentarios de que lo estaba pagando en cuotas, pero si él lo quiere devuelta, estoy abierta a que me escriba y se lo devuelvo, no tengo ningún problema”, agregó. Los animadores le informaron que eso era una talla, y que no lo estaba pagando todavía.