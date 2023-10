Daniela Aránguiz va a dejar la grande y encarará a Luis Mateucci: “Lo único que quiero es ver la cara de él”

El reality de Canal 13, “Tierra Brava… cosechas lo que siembras”, confirmó un rostro A de la farándula chilena para unirse a sus filas. Tras semanas de especulación, la panelista de “Zona de estrellas”, Daniela Aránguiz, prepara sus maletas para ingresar a su primer encierro, y dejar la grande.

Daniela Aránguiz inició su carrera en televisión a los 17 años, integrando el staff del programa “Mekano”. Al año siguiente comenzó una relación con el jugador de fútbol Jorge “Mago” Valdivia, iniciando así una expuesta y polémica historia de amor.

El año 2006 contrajo matrimonio con el deportista y viajó a Sao Paulo, Brasil, donde Valdivia es destinado para jugar. Más adelante, la popular pareja, junto a sus dos hijos, se trasladó a vivir a los Emiratos Árabes, para luego volver a Brasil.

Este último año, Aránguiz estuvo en la palestra por el quiebre con su marido y la supuesta infidelidad del deportista, gatillando su decisión definitiva de separarse. Sobre este tema, la figura del espectáculo comentó en el programa de Canal 13 “El Purgatorio”, donde fue invitada junto a Daniella Campos, que ya no hay retorno con su ex marido: “Te suelto para que puedas ser feliz… A mis 30 años me di cuenta que Jorge nunca estuvo enamorado de mí”.

“Me empecé a picar con Luis”

En el último tiempo, Daniela ha generado noticia por su romance con el argentino Luis Mateucci, chico reality que integra el grupo de figuras que están encerradas en la casa-hacienda de “Tierra Brava”. Además, ha participado en el programa de Zona Latina “Zona de estrellas”, donde ha comentado todo lo que sucede en la farándula nacional y en la televisión.

Consultada por qué aceptó ingresar al exitoso reality show de Canal 13, la reconocida mujer confesó que “es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban”.

“De hecho, al principio me llamaron de ‘Tierra Brava’ y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!”, continuó.

Daniela Aránguiz hace alusión al romance que vive al interior del espacio de telerrealidad Luis Mateucci con Alexandra Méndez, La Chama. Si bien Daniela y Luis terminaron antes de que partiera el programa y se dieron libertad de hacer cosas.

La ex “Mekano” declaró que “nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer… y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar… quiero ver esa cara”.

A lo anterior, agrega que “me quemo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme”, destacando que está segura que cuando ella arribe a “Tierra Brava”, él se alejará de La Chama y querrá volver a estar con ella: “Yo lo conozco muy bien y sé que eso hará, se volverá a acercar a mí, pero vamos a ver si yo voy a estar dispuesta a estar con él. Ha pasado harta agua bajo el puente”.