Ésta es la película de terror más perturbadora que promete hacerte pasar noches de insomnio

Con Halloween a la vuelta de la esquina, los fanáticos del terror están buscando la película escalofriante perfecta para ver y ésta promete provocarte noches de insomnio. Avalado por críticos y hasta la ciencia, es una cinta que cambiará por completo la forma en la que consumes entretenimiento de terror.

Se trata de Sinister, del director Scott Derrickson, estrenada en 2012 y si bien en gustos se rompen géneros cuando de cine se trata, contiene todos los elementos para sacarte buenos sustos, acelerar tu corazón y darte pesadillas por la noche.¿

¿De qué trata Sinister y por qué es la película más perturbadora?

Sinister La cinta ha sido calificada como la más aterradora (Lionsgate)

“Ellison (Etahn Hawke) es un novelista de éxito que por casualidad se encuentra fragmentos de película de cine en su propia casa. Tras analizarla, cree que con ella podría desvelar cómo y porqué murió una familia años atrás en su propia casa. Irá descubriendo pistas horribles de lo que pudo haber causado la tragedia, poniendo al mismo tiempo a toda su familia en peligro”, reza la sinopsis oficial.

Protagonizada por Ethan Hawke como el autor de crímenes reales Ellison Oswalt, Sinister sigue a la familia de Ellison mientras se mudan a una nueva casa. En el ático, Ellison descubre una serie de imágenes antiguas en Super 8 mm que muestran varios asesinatos espantosos. A medida que Ellison profundiza en el misterio detrás de los videos, sin saberlo, convierte a su familia en el próximo objetivo de un demonio mortal.

Tras su lanzamiento, Sinister se convirtió en un éxito de taquilla recaudando 82,5 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de sólo 3 millones de dólares.

Como resultado, tuvo una secuela (Sinister 2) en 2015, dirigida por Ciaran Foy en lugar de Derrickson, aunque él volvió a participar en el guión. Aunque la cinta no logró impresionar a los críticos debido al exceso de sobresaltos, la primer parte no perdió su encanto ni clasificación como “lo más aterrador del género”.

De acuerdo con un estudio realizado por Broadband Choices (a través de Forbes), titulado Science of Scare Project, a 50 personas de distintas edades se les asignó la tarea de ver más de 100 horas de películas de terror. Mediante el seguimiento de sus frecuencias cardíacas, la consultora pudo determinar de una muestra de 50, las 35 películas más aterradoras jamás realizadas y Sinister encabezó la lista.

Los resultados arrojaron que la frecuencia cardíaca promedio en reposo fue de 65 latidos por minuto, y durante Sinister, aumentó a 86 BPM. Tanto Derrickson como Cargill compartieron el estudio y señalaron: “Curiosamente, los distribuidores británicos de Sinister organizaron varios eventos previos al lanzamiento en torno a esta idea, en los que hicieron que profesionales médicos midieran su frecuencia cardíaca y presión arterial mientras miraban la película. “.

La película que quedó en segundo lugar fue Insidious, seguida por The Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, The Babadook, The Descent y The Visit en los diez primeros lugares.