¿Están coqueteando? Sofía Vergara responde al coqueto grito musical de Bad Bunny

La libertad le sienta muy bien a la actriz colombiana Sofía Vergara. Esta semana ha dejado atónito a su público en Instagram con sus sensuales fotos, pero una publicación fue la que captó más la atención de los 31,7 millones de seguidores en esta red social, pues no se trataba de ella, sino de un guiño que le hizo al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Vergara anunció el pasado 17 de julio que está completamente soltera, cuando confirmó la separación de su esposo Joe Manganiello, de 46 años, con quien estuvo casada por siete años. Desde entonces, se le ve más desinhibida. La artista a sus 51 años es toda una diva y mujeres de pronunciadas curvas que despierta pasiones.

El 13 de octubre, el “Conejo malo” estrenó su más reciente trabajo “Mónaco”, que ya acumula más de 27 millones de visualizaciones en Youtube. Parte de su letra menciona a la estrella neogranadina: “Créeme, los carros de F1 son más rápido en persona; Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona, ¡qué rica!.. Lo que tu hagas no me impresiona, es como meter un gol después de Messi y Maradona...”.

Ella no fue indiferente a esta mención, por lo que publicó un extracto de la canción en su Instagram con la leyenda: “Más lindo eres tú @badbunnypr 😘😘😘😘”, lo que despertó la intriga entre los internautas, quienes comenzaron a especular que hay una atracción entre ellos.

“Quíiiitaselo a Kendall, manitaaaa tú eres la definición de perfección”, “Uy no Sofía, eso no me lo esperaba en fin, para gustos los colores”, “Oh Kendall... ¡Estás en problemas!”, y “Kendall viendo esto “Oh Dios mío, Benito ¿por qué dijiste eso?”, le escribieron a Vergara.

Esta no es la primera vez que las dos estrellas del espectáculo comparten, pues hace dos años, Bad Bunny invitó a Sofía a participar en el videoclip de su tema “Yo visto así”, en el que también aparece Ricky Martín. En esa oportunidad, la protagonista de series lucía una falda entallada roja a media pantorrilla con un corsé en el mismo color, que la hacían lucir despampanante.

Benito Martínez, nombre verdadero del cantante, tiene una relación con Kendal Jenner desde hace inicios del 2023. Ellos están felices y aunque muchos no apostaron por ellos, la hermana de Kim Kardashian reveló a la revista Harper’s Bazaar por qué sí están funcionando como pareja.

Expresó: “Yo amo mucho y amo sin límites. No me gustan las despedidas, y lucharé para no tener que decir adiós. Siempre lucharé por las relaciones. He sido así desde que era pequeña, aunque era tímida y, a veces, muy cerrada. Además, no me doy por vencida en nada. Algunas personas no están dispuestas a encontrarse conmigo en ese nivel. Pero está bien. Prefiero hacer eso que cerrarme ante algo y no dar la oportunidad adecuada”.